Sane'nin büyük pişmanlığı: O zaman 21 yaşındaydım

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı süper yıldız Leroy Sane'nin "en büyük pişmanlığım" dediği olay yeniden gündem oldu.

2017 yılında, Manchester City formasıyla Monaco’ya attığı gol sonrası yaptığı gol sevincini sırtına dövme olarak yaptıran Sane, bu kararıyla bir dönem hem sosyal medyanın hem spor dünyasının gündemine oturmuştu.

“O dövmeyi yaptırdığımda 21 yaşındaydım" diyen Sane, "Şimdi dönüp baktığımda biraz garip geliyor. Belki de biraz fazlaydı" ifadelerini kullanıyor.

Sane gençlik hatası olarak yorumladığı dövme için şöyle konuştu:

“O zamanlar yaptığım şeyi büyük bir şey sanıyordum. Ama futbol, kendini dövme değil, sahada gösterme oyunudur.”