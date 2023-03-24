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Eğitim Uçağı eve çarptığı anlar Saniye saniye kaydedildi

Hindistan'da bir eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra bir eve çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Pilotun kamerası kayıttaydı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:58
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Saniye saniye kaydedildi. Hindistan'da eğitim uçağı eve çarptığı anlar

Eğitim Uçağı eve çarptığı anlar Saniye saniye kaydedildi
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Uçak kazası Hindistan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sinus 912S tipi eğitim uçağının pilotu kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek bir binaya çarptı.

AirportHaber'in aktardığı bilgiye göre, Hindistan'da Jharkhand uçuş okuluna ait eğitim uçağında, kalkışın hemen ardından sorunlar yaşamaya başladı. Görüntülerde motorun durduğu pervanenin çalışmadığı görüldü. Uçak irtifa kaybetmeye başladı. Sonunda ise uçak bir eve çarparak, durdu. O anlar da pilotu kamerası kayıttaydı. 
Telefonuyla kaydeden öğretmen pilot ile 14 yaşındaki bir çocuk kazadan yaralı olarak kurtuldu

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