Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Türkiye, Gülpınar'ın istifasını ilk kez Yeniçağ'dan öğrendi... Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eski AKP'li Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa ettiği öğrenildi. Gülpınar yaptığı açıklamada göreve bağımsız olarak devam edeceğini belirterek istifasının gerekçelerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın istifasıyla ilgili Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'a yaptığı açıklamada "Benim bilgim yok, Mehmet Kasım Gülpınar'a sorun" demişti.

İstifayı doğrulayan Gülpınar ise yaptığı açıklamada "Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim" dedi.

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Gülpınar istifa gerekçesini açıkladı. Gülpınar, vatandaşların talebi doğrultusunda istifa ettiğini belirterek siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Gülpınar’ın daha önce AKP’ye geçeceği iddia edilmişti.

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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti