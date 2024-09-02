Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın istifasıyla ilgili Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'a yaptığı açıklamada "Benim bilgim yok, Mehmet Kasım Gülpınar'a sorun" demişti.

İstifayı doğrulayan Gülpınar ise yaptığı açıklamada "Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim" dedi.

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Gülpınar istifa gerekçesini açıkladı. Gülpınar, vatandaşların talebi doğrultusunda istifa ettiğini belirterek siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Gülpınar’ın daha önce AKP’ye geçeceği iddia edilmişti.