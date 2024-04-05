Şanlıurfa Otogarı'nda borç-alacak kavgası: 1 ölü, 10 yaralı. Çatışma anı kamerada

Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan otogarda akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında daha önce yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma hızla büyüyerek döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Yolcuların panik içinde kaçtığı kavgada rastgele ateş açılmasıyla ortam tam bir savaş alanına döndü.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan kavgada 2 polis memuru da dahil olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Halil Deveci'nin yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Deveci'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, otogar ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga anıyla ilgili soruşturma başlatıldı.