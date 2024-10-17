Şanlıurfa Siverek’te olaya müdahaleye giden polise ateş açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Siverek’te olaya müdahaleye giden polise ateş açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, olaya müdahaleye giden polis ekibine ateş açıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, olaya müdahale eden polis ekibine ateş açıldı.

Olay, Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mesut K. adlı madde bağımlısı genç, ailesi ve komşularıyla kavga edip çevreye zarar verince polis çağrıldı.

Polis ekiplerini gören Mesut K., elindeki tabancayla ateş açtı. Şans eseri polislerden yaralanan olmadı, ancak mermiler polis aracının tekerleğine isabet etti.

Saldırı sonrası bir eve saklanan şahıs, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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