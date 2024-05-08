Şanlıurfa’da alacak kavgası. 2 yaralı

Şenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma taş, sopa ve tabancaların konuştuğu kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen silahla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken polis olaya karışan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.