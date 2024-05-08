Şanlıurfa’da alacak kavgası. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da alacak kavgası. 2 yaralı
Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak kavgası çıktı. taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma taş, sopa ve tabancaların konuştuğu kavgaya dönüştü.

sanliurfada-alacak-kavgasi-2-yarali-50943-3.jpg

Çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen silahla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken polis olaya karışan kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

sanliurfada-alacak-kavgasi-2-yarali-50943-8.jpg

sanliurfada-alacak-kavgasi-2-yarali-50943-6.jpg

sanliurfada-alacak-kavgasi-2-yarali-50943-5.jpg

sanliurfada-alacak-kavgasi-2-yarali-50943-4.jpg

Son Haberler
Araç şarampole uçtu:1 ölü Yerel Haberler
Araç şarampole uçtu:1 ölü
THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı Ekonomi
THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı
Bill Gates neden cüzdan taşıdığını açıkladı. Onun amacı bizimkinden çok farklı Dünya
Bill Gates neden cüzdan taşıdığını açıkladı. Onun amacı bizimkinden çok farklı
Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan aşağı düştü Gündem
Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan aşağı düştü
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı Yerel Haberler
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. Magazin
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.