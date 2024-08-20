Şanlıurfa'da çiftçi domuzun saldırısına uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da çiftçi domuzun saldırısına uğradı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçi, tarlasında çalışırken bir domuzun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. 37 yaşındaki Mustafa Güngör, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kırsal Konak Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada domuz, çiftçiye saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, tarlasında çalışmakta olan Mustafa Güngör, aniden karşısına çıkan domuz saldırısına uğrayarak göğsünden ve kalçasından ağır yaralandı. Güngör, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Güngör, burada yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesi devam eden çiftçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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