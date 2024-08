Şanlıurfa'da elektrik panosu patladı

Şanlıurfa Siverek Yenişehir Mahallesi'nde 25 metre yol üzerinde bulunan elektrik panosu, bomba gibi patlayarak büyük bir gürültüyle alevlere teslim oldu. Patlama anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla an be an. Alevler içinde kalan elektrik panosu, kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlamanın nedeni panonun aşırı yükleme olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı.