Şanlıurfa'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İlçenin Kanlıkuyu parkında bir araya gelen asker, polis ve yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına bando eşliğinde yürüdü.



Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe, çok sayıda vatandaş küçük çocuklarını omuzlarına alarak yürüyüşe katıldığı görüldü.

Atatürk anıtında dilek fenerleri uçurulurken, havayı fişek gösterisi düzenlendi. Burada günün anlam ve önemi hakkında kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti, yürüyüşe katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.