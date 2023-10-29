Şanlıurfa'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İlçenin Kanlıkuyu parkında bir araya gelen asker, polis ve yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına bando eşliğinde yürüdü.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe, çok sayıda vatandaş küçük çocuklarını omuzlarına alarak yürüyüşe katıldığı görüldü.

Atatürk anıtında dilek fenerleri uçurulurken, havayı fişek gösterisi düzenlendi. Burada günün anlam ve önemi hakkında kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti, yürüyüşe katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

aw064094-02.jpg

aw064094-04.jpg

aw064094-05.jpg

aw064094-06.jpg

aw064094-07.jpg

aw064094-08.jpg

aw064094-09.jpg

aw064094-10.jpg

aw064094-03.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dünyaca ünlü futbolcunun ailesi kaçırıldı. Babasından haber alınamıyor Spor
Dünyaca ünlü futbolcunun ailesi kaçırıldı. Babasından haber alınamıyor
Atatürk’ün gençliğe uyarısı - Hasan BALABAN Konuk Kalem
Atatürk’ün gençliğe uyarısı - Hasan BALABAN
Trabzon’da maden arayacaklar. Kazdağları’ndan sonra gözü Karadeniz’e diktiler Gündem
Trabzon’da maden arayacaklar. Kazdağları’ndan sonra gözü Karadeniz’e diktiler
Hatice Kolçak gram altının ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı Ekonomi
Hatice Kolçak gram altının ulaşacağı rekor seviyeyi açıkladı
Kanlı ay tutulması Van'da nasıl görüldü Gündem
Kanlı ay tutulması Van'da nasıl görüldü
Konyaspor'da sözün bittiği yer. Utanç fotoğrafı. Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor'da sözün bittiği yer. Utanç fotoğrafı. Recep Çınar yazdı
Arıburun Cephesi'nin gerçek hikayesini tek tek anlattı. Çanakkale Savaşı'nın en bilinen cephesi Gündem
Arıburun Cephesi'nin gerçek hikayesini tek tek anlattı. Çanakkale Savaşı'nın en bilinen cephesi