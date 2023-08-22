Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı.

Abdullah B.’nin kullandığı hafif ticari araç, arkasında römork takılı traktöre arkadan çarptı.

Kazada sürücü Abdullah B. ile Saliha Başak, Fethi G. ve Halide G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Saliha Başak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.