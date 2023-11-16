Şanlıurfa’da iki araç kazadan alev aldı, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra alev topuna dönen araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: AA
Şanlıurfa’da iki araç kazadan alev aldı, 1 yaralı

Siverek'te, S.Ç. idaresindeki 06 FD 1512 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Y.Ç'nin kullandığı 80 DC 969 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, sürücülerden Y.Ç'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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