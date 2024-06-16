Şanlıurfa'da İki kişinin öldürüldüğü kuyumcu saldırısının görüntüsü ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı.

Viranşehir'de önceki gün yaşanan olayda Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Ceddesi üzerindeki Bedrettin T'ye ait kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre yüzü maskeli 2 kişiden biri içeri girer girmez silahını çekip peş peşe ateşledi. Kurşunlara hedef olan Eyüp Advanlı kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada iş yerinin dışında bulunan Nurullah Tart, saldırganın içeri girip, saldırganın üzerinen atlatı. Saldırgan Nurullah Tart'a da kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskesi bir şahıs içeri girip birini vuruyor. Daha sonra içeri giren Nurullah Tart'ın saldırganın üzerine atlıyor. İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart'a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor.

Cinayete kurban giden Eyüp Advanlı'nın kırsal Yaban Mahallesi muhtarı olduğu ve olayın yaşandığı yerde oto galeri işlettiği öğrenildi.