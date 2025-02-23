Şanlıurfa'da mahsur kalan 316 kaplumbağaya yardım eli

Şanlıurfa'da ıslah çalışmaları yapıldığı için suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa, yetkililer tarafından kurtarılarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen Karakoyun Deresi'nde 316 kaplumbağa mahsur kaldı. Derenin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmındaki kaplumbağaları fark eden işçiler, durumu yetkililere bildirdi. Dere bölgesine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaplumbağaları koydukları kasalarla araçlara alarak bakım ve rehabilitasyonlarını yapmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.