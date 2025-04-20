Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ödüllü satranç turnuvasıyla çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir bayram yaşatıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğinde satranç turnuvası gerçekleştirildi.

TURNUVAYA 161 ÇOCUK KATILDI

Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin fuaye alanında düzenlenen turnuvaya 161 çocuk katıldı. İki gün sürecek olan turnuva boyunca çocuklar, satrancın stratejik dünyasında mücadele ederken, heyecanları yüzlerinden okundu. Her yaş grubundan çocuğun katıldığı turnuva, sporun yanı sıra dostluk, sabır ve düşünme becerilerinin de öne çıktığı anlamlı bir etkinlik oldu.

Turnuva boyunca çocuklarını heyecanla takip eden aileler ise Bilim Merkezi'nde kendileri için hazırlanan dinlenme alanlarında ağırlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ailelere çay ikramında bulunarak onların da bu özel günde keyifli vakit geçirmesini sağladı. Turnuva sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verilecek.

Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

Şanlıurfa’da ödüllü satranç turnuvası

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