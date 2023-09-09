Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa’da otomobil kanala devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, Sıralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına plakası belirlenemeyen Ali İnan yönetimindeki otomobil devrildi.

Kazada sürücü Ali, eşi Zehra ile oğlu Süleyman ve İshak araçta sıkıştı. Araçta sıkışan anne, baba ve iki çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD, jandarma, emniyet sualtı grup amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin vinç yardımı ile başlattığı çalışmalar sonucu baba Ali İnan sağ kurtarılırken, anne ve iki çocuğun ise cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Sudan çıkarılan cesetler, olay yerindeki incelemeler sonrası Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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