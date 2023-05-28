Şanlıurfa'da oy sandığı muhtarın evine kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi'nde 1364 no'lu sandık muhtarın evine kuruldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye’nin gündeminde olan Şanlıurfa Siverek Kavaklıdere Köyü 1364 numaralı sandığın başındayız. Köyde oy kullanacak başka bir yer olmaması nedeniyle sandık muhtarın evinin önüne kurulmuş. Biz, tutanağımızı tuttuk, bir gözlemci yerleştirdik ve sandık güvenliğini sağladık" notuyla video paylaştı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Siverek Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin yapılan açıklamasında ise son 4 seçimde aynı yerde sandık kurulduğu belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:

İlçemiz Kavaklıdere Mahallesinde 1306 no'lu sandık ile ilgili, ilçe seçim kurulu tarafından mahallede ortak kamusal bir bina olmayışı sebebiyle bağımsız bir girişe ayrıca bütün mahalle için ortak ulaşabilir bir yer olması nedeniyle seçim yeri olarak belirlenmiştir. Son 4 seçimdir aynı yerde oy kullanılmakta olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Oy kullanma işlemi sorunsuz devam etmektedir.