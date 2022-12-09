﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte marka ayakkabı satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, çarşı bölgesinde belirlenen bazı mağazalara operasyon düzenlendi.
Operasyonda, dünyaca ünlü marka ayakkabıların sahtesini sattığı belirlenen mağaza sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekipler, çuvallara doldurdukları yüzlerce ayakkabıya da el koydu.
Araçlara yüklenen ayakkabılar, emniyette götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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