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Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu

Şanlıurfa’da sahte marka ayakkabı satışı yapan mağazalara düzenlenen operasyonda, yüzlerce çift ayakkabıya el konuldu

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:27
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Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu. Çuvallarla toplandı.

Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte marka ayakkabı satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, çarşı bölgesinde belirlenen bazı mağazalara operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dünyaca ünlü marka ayakkabıların sahtesini sattığı belirlenen mağaza sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekipler, çuvallara doldurdukları yüzlerce ayakkabıya da el koydu.

Araçlara yüklenen ayakkabılar, emniyette götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
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