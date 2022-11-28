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Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı

Şanlıurfa’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sıra yüzünden çıkan tartışmada hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi’nin burnu kırıldı. Doktor Hagi ameliyata alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 23:22
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Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı

Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
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(DHA) - Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

İddiaya göre acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilmeyen hasta yakını doktor Hagi ile bilgi işlem personeline yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan tartışmada saldırgan gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. İsmi öğrenilemeyen ve polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

DOKTORA İKİNCİ SALDIRI

Öte yandan doktor Orhan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi. 

 

 

 

 

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