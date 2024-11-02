Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı: 7 adrese eş zamanlı operasyon 10 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı: 7 adrese eş zamanlı operasyon 10 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 29 şarjör ile gece görüşlü dürbün ve 1347 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 10 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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