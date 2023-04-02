2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 00:18
Takip Et

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
+
Aa
-

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yoğunca Mahallesi’nde meydana geldi. İki akraba aile arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Eyyüp Sebik vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, olayda 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sebik'in cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Kırsal Mahalle’de ve Hastane civarında geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan Ali S.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
3
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Alkole büyük zam 
4
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
5
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
6
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
7
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Hafif ticari araç takla attı
﻿Hafif ticari araç takla attı
﻿Hafif ticari araç takla attı
﻿Ahşap evin altında kaldı
﻿Ahşap evin altında kaldı
﻿Ahşap evin altında kaldı
﻿Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.