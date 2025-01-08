Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği kişi yığıldı. Kuaförlük yaptığı öğrenilen kişinin neden kurşunlandığı henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili baba ile oğlu gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Ömer Karaoğlan, sokakta iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Karaoğlan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karaoğlan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Karaoğlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, S. T. ile oğlu C.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

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