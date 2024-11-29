Şanlıurfa’da telefon dolandırıcıları kırsal evde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcıları kırsal evde yakalandı

Şanlıurfa’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Kırsal kesimdeki bir evde yapılan baskında 15 cep telefonu, sim kartı ve bilgisayara el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kullandığı Harran ilçesi kırsalında "atıcı evi" olarak tanımlanan 2 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin gizli tuttukları ve dolandırmak istedikleri kişileri aradıkları tespit edilen evlerde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 8 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve dijital materyaller ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcıları kırsal evde yakalandı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcıları kırsal evde yakalandı

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