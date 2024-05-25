Şanlıurfa'daki kampta Afganlar serbest bırakıldı

Düzenleme: Ayşe Memiş
Şanlıurfa'daki kampta Afganlar serbest bırakıldı

Şanlıurfa’da bulunan kampta Afganların serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Afganların hangi gerekçe ile serbest bırakıldığı tepki yarattı.

Türkiye’ye yasa dışı yollardan ellerin kollarını sallayarak girmeye çalışan Afgan, Paki ve Suriyelilerin sayısı gittikçe artıyor. Türkiye ise bu istilaya sessiz kalıyor.

Afganlar, Afganistan’da yaşanan siyasi ve ekonomik krizleri gerekçe göstererek Türkiye’nin 81 bölgesine dağılıyor. Sınırlardan ellerini kollarını bağlayarak geçiyorlar. Gazeteci Fatih Ergin sosyal medya hesabından video paylaşarak gündemi salladı.

Şanlıurfa’daki bir kampta Afganların serbest bırakılması büyük tepki topladı. Paylaşılan videolarda kamp dışında olduğu görüldü.

Görüntüdeki yazıda ise "Merhaba. Şanlıurfa kampından çıktık. İnşallah hepsi çıkacak" ifadeleri yer alıyor.

Türkiye’de birçok suça karışan Afganların hangi gerekçe ile kamptan serbest bırakıldığı bilinmiyor.

Afganların serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı. Şimdi serbest kalan Afganlar Türkiye’nin her bölgesine yayılacak.

GAZETECİ FATİH ERGİN PAYLAŞTI

Fatih Ergin paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Şanlıurfa’daki kampta bulunan Afganlar serbest bırakılıyor!

Görüntüdeki yazıda "Merhaba. Şanlıurfa kampından çıktık. İnşallah hepsi çıkacak" deniliyor.

Bu Afganlar hangi gerekçe ile serbest bırakılıyor?

Ne olduğu belirsiz bu insanlar halkın arasında neden salınıyor?

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Öte yandan ABD’li bir belediye başkanı Türk pasaportu alarak Meksika sınırından ABD’ye geçen Afganların kimliklerini paylaşmıştı.

Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afganların bir kısmı, İran üzerinden Van’a gidiyor ve buradan da farklı bölgelere dağılıyorlar.

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