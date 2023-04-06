﻿10 bin hektarda tarım yapan Şanlıurfalı çiftçi: Acil olarak destek paketi istiyoruz

2021 yılında kuraklığın vurduğu Şanlıurfa bu yıl da selden zarar gördü. 10 bin hektar alanda tarım yapan Nazan Odabaşı tarımda verimliliğin düşmemesi için yapılması gerekenleri anlattı.

ANKA'daki habere göre; Odabaşı, "Gübrenin bayilere gelmesi de bu felaketlerle birlikte yavaşladı. Çiftçilerimizin ürünlerine eksik gübre atıyor ve gübreye erişemiyor. Bizim tarlalarımıza kadınlar hakimdir, ben kadın çiftçilerimizle birlikte üretimin sürdürülebilirliği için mücadele ediyorum. Acil bir destek paketi bekliyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel nedeniyle buğday ekili alanlar sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü. Şanlıurfa'da 10 bin hektarda çiftçilik yapan Nazan Odabaşı, çiftçiler için acil olarak destek paketleri açıklanması gerektiğini belirtti, "Mazot ve gübre desteği yapılmalı, 2021 yılında kuraklık canımızı çok yaktı bu yıl verimliliği artırmak için projelerimizi hızla hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Deprem ve sel felaketinden önce de çiftçilerin gübre tedariğinde zorlandığını belirten Odabaşı, "Gübrenin bayilere gelmesi de bu felaketlerle birlikte yavaşladı. Çiftçilerimizin ürünlerine eksik gübre atıyor ve gübreye erişemiyor. Bizim tarlalarımıza kadınlar hakimdir, ben kadın çiftçilerimizle birlikte üretimin sürdürülebilirliği için mücadele ediyorum. Acil bir destek paketi bekliyoruz" diye konuştu.

2021 yılında bölgede yaşanan kuraklıktan sonra çiftçilere destek ödemesi yapıldığını ve 2022'de aynı kuraklığı yaşanmasının ardından birimlere gönderilen raporlardan henüz sonuç alınmadığını belirten Odabaşı, "Bu dönemde verilmemiş olan kuraklık hasar desteği bir an önce ödenmeli ve çiftçiye bu bölgede pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Üretim için bu bir tercih değil zorunluluktur. Şanlıurfa'mızda hala ciddi bir kuraklık tehdidi var. Tarımın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için geliştirilen projelerimizi hayata geçirmek için bekleyecek zaman yok" ifadelerini kullandı.