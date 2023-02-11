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Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Balıklıgöl çamur rengine döndü

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:35
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Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü

Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü
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Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine büründü. Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, çamur rengini alan göl karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için göle yem attı. Deprem sonrası çamur rengini alan Balıklıgöl’de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar, durum karşısında şaşırdıklarını söyledi.


PLATODAKİ İKİ CAMİDE HASAR OLUŞTU
Tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Rızvaniye ve Dergah Cami minaresi ve revaklarında yıkılmalar olduğu görüldü.
Depremin ardından Şanlıurfa'da 170 kişi hayatını kaybederken, 2 bin civarında vatandaş ise yaralandı.

 

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