Şanlıurfaspor’dan Metz'e giden Michel Mboula değerine değer kattı

Fransa 2. Lig ekiplerinden Metz, kış transferinde Şanlıurfaspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Michel Mboula ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı ve serbest kalma maddesini 13 milyon Euro olarak belirledi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Michel Mboula Şanlıurfaspor formasıyla 34 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist yapmıştı. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çeken Mboula Metz'e transfer olmuştu. 13 milyon Euro serbest kalma bedeliyle Gabonlu oyuncunun büyük takımların listesine girmesi bekleniyor.