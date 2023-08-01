Şans eseri yaşıyoruz. Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti

Olay, 30 Temmuz Pazar akşamı saat 18.42 civarında yaşandı. Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan bir çay bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden 47 yaşındaki Hakan Mutlu, havaya ateş edilen bir kurşunun sırtına gelmesiyle acı içinde sağa sola koşuşturmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mutlu, burada tedavi altına alındı ve bir gece gözetimde tutuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, havaya ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Merminin isabet etmesiyle yerinden fırladı

Yaşanan talihsiz olay ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, arkadaşları ile birlikte çay içtiği esnada yorgun merminin isabet ettiği vatandaşın bir anda yerinden fırladığı görüldü. Daha sonrasında üzerindeki kıyafeti çıkararak acı içinde sağa sola koşuşturan vatandaşın etrafında kalabalık toplandı.

"Bir şey ısırdı sandım"

7-8 el silah atışı olduktan yaklaşık bir dakika sonra vücuduna yorgun merminin isabet ettiğini aktaran Hakan Mutlu, “Pazar günü arkadaşlarımla çay içerken 7-8 silah atışı oldu ve yaklaşık bir dakika sonra mermi sırtımdan, kürek kemiğime girdi. Ben ilk başta bir şey ısırdı sandım. Daha sonrasında ne olduğunu anladık zaten. O bölgede özel bir hastane vardı ilk müdahale orada gerçekleştirildi, daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüm. Polis ekipleri konuya ilişkin gerekli çalışmaları başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde de görüldüğü üzere biraz eğik duruyorum, hafif dik dursaydım belki de şuanda daha büyük sorunlarla uğraşıyor olacaktım. Belki de hayatta olmayacaktım” diye konuştu.

"Bir çocuğun başına da isabet edebilirdi"

Bu tür olayların acilen son bulması gerektiğinin altını çizen Mutlu, “Bu olay maalesef ülkemizin her yerinde oluyor. Olmaması lazım. Orada çocuklarda var çok. Bu bana değil de bir çocuğun başına da isabet edebilirdi. Veya ben de bu kadar ucuz kurtulamayabilirdim. Bunun atılacak yerleri var poligonlar var, silah atılacak belirli yerler var. Gidip orada denesinler silah atışlarını. Vücudumdaki ağrıları anlatamam, geçmeyen ağrı ve ateşim var. Basite alınacak bir şey değil, lütfen silah atmayın havaya. Düğün vardı muhtemelen orada, araştırılacak ve ben bulunmasını kesinlikle istiyorum” dedi.

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