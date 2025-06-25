Sansar dev yılanı avladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tunceli’de bir sansarın, gündüz vakti avladığı yılanı kayalıklara taşıdığı anlar, doğa tutkunu Ömer Tanış’ın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Munzur Vadisi’nde yaşanan bu ilginç olay, doğanın vahşi yüzünü gözler önüne serdi.

Tunceli’nin büyüleyici doğasında, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda unutulmaz bir an kameralara yansıdı. Hobi olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Ömer Tanış, Siliç Köprüsü yakınlarında mola verdiği sırada, doğanın vahşi bir sahnesine tanık oldu.

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Ormanlık alanda gezinen bir sansar, avladığı siyah yılanı ağzında taşıyarak kayalıklara tırmanıyordu. Tanış, bu ender görülen anı fark eder etmez cep telefonunu çıkararak görüntülemeye başladı.
Sansarın çevik hareketlerle kayalıklara ilerleyişi, doğanın hayatta kalma mücadelesini gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görürken, uzmanlar sansarların çeviklikleri ve avcılık yetenekleriyle bilindiğini belirtti.

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Munzur Vadisi’nin zengin faunası, bir kez daha doğa severleri büyüledi. Tanış, “Böylesine eşsiz bir ana tanık olmak inanılmazdı” dedi. Bu olay, Tunceli’nin doğal güzelliklerinin korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

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