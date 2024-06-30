Sansar Salvo gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Sansar Salvo gözaltına alındı

Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamalara göre gözaltına alındı.

Asıl adı Ekincan Arslan olan fakat müzik camiasında Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi gözaltına alındı. Sansar Salvo gözaltına alındığı anları sosyal medya hesabından çektiği video ile duyurdu. Ünlü rapçi, "Bakın otobüsten yine alınıyorum, yine alınıyorum, tutuklanıyorum." dedi.

CEZAEVİNE GİRİŞ SEBEBİ HENÜZ AÇIKLANMADI!

Ünlü rapçi Sansar Salvo, geçtiğimiz günlerde cezaevine girdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Bu bilgi prodüktörü tarafından doğrulanırken, Sansar Salvo'nun cezaevine giriş sebebi henüz açıklanmadı. Sansar Salvo'nun hayatı, geçmişte kanser tedavisi görmesi ve ailevi sorunlar yaşamasıyla dikkat çekmişti.

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