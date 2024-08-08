Santarelli'nin karısı İtalyan voleybolcu Monica'dan flaş Türkiye çıkışı

Santarelli'nin eşinden flaş çıkış

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde bu akşam İtalya ile karşılaşacak.

İtalya Milli Takımı'nda oynayan Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin karısı Monica De Gennaro, IVolleyMagazine'e maçla ilgili açıklama yaptı.

Monica De Gennaro, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için elbette özel bir maç olacak, son yıllarda milli takım maçlarında Daniele ile karşılaşmak zorunda kaldığımız çok oldu.

Olimpiyatlar, spor dünyasına ait herkesin en büyük hayali, bu yüzden hem ben hem de o, pazar finaline ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Her zaman olduğu gibi, sahaya girdiğimizde tüm konsantrasyonumuz maça yönelecek, Türkiye'yi yenmek için en iyi voleybolumuzu göstermeliyiz.

Türkiye, Çin ile çok iyi bir maç oynadı ve kendi özelliklerini gösterdi.

Biz onlara agresif bir şekilde yaklaşmalıyız ama aynı zamanda soğukkanlılığımızı ve sabrımızı kaybetmemeliyiz."