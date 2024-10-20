Santiago Bernabeu: Madrid'in futbol mabedi

Santiago Bernabéu, 1982 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan stadyumlardan biri olarak uluslararası futbol sahnesinde de yerini aldı. Dünya Kupası finali burada oynandı ve İtalya, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu, stadyumun uluslararası arenada kazandığı prestiji daha da artırdı. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası final maçlarına da birçok kez ev sahipliği yapmıştır. Stadyum, futbol dışında konserler ve diğer büyük spor etkinlikleri için de kullanılmıştır. Santiago Bernabéu'nun çok yönlülüğü, İspanya ve dünya çapındaki spor ve eğlence dünyasında önemli bir yer tutmasını sağlamaktadır.