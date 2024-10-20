Santiago Bernabeu: Madrid'in futbol mabedi

Santiago Bernabéu, inşa edildiği dönemin mimari anlayışıyla tasarlanmış olsa da, yıllar içinde birçok modernizasyon projesine tabii tutulmuştur. Özellikle 21. yüzyılda yapılan yenilikler stadyumun hem kapasitesini artırmış hem de teknolojik altyapısını güçlendirmiştir. 2023'te tamamlanan çekilebilir çatı sistemi, stadyumun her mevsim kullanılabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, yeni LED ekranlar, akıllı biletleme sistemleri ve modern tribün düzenlemeleriyle Bernabéu, en gelişmiş futbol stadyumlarından biri haline gelmiştir. Bu mimari dönüşüm, stadyumun sadece bir futbol sahası değil, aynı zamanda bir eğlence ve kültür merkezi olmasını amaçlamaktadır.