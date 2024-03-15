Santos'un yerine Beşiktaş'ın başına kim geçecek? Kartal Yiğit açıkladı

Muhammed Mirza Şeker
Santos'un yerine Beşiktaş'ın başına kim geçecek? Kartal Yiğit açıkladı
Gazeteci Kartal Yiğit; Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos ile ilgili planlarını açıkladı, yerine düşünülen ismi duyurdu.

Büyük umutlarla Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Son alınan Gaziantep yenilgisi sonrası Portekizli hoca ile yola devam edilmemesi camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Sergilenen futbol gelecek adına ümit vermezken, uzun yıllardır Beşiktaş'ı takip eden gazeteci Kartal Yiğir flaş bir iddia ortaya attı.

Yeni Açık YouTube kanalında yayınlanan 'Mixed Zone' programında konuşan Kartal Yiğit, Beşiktaş Yönetimi'nde büyük çoğunluğun Fernando Santos ile yolların ayrılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

Yiğit, Fernando Santos'un gitmesi durumunda yerine gelecek teknik adamın da belli olduğunu duyurdu.

İşte Kartal Yiğit'in yaptığı açıklamalar:
"Santos Türkiye Kupası'nı alsa dahi sezon biter bitmez yönetim kendisiyle masaya oturacak. 'Hocam biz oyundan memnun değiliz, yeni sezonda böyle olacak mı sen ne düşünüyorsun?' diye soracak. Yönetimde büyük çoğunluk Santos ile yolların ayrılmasını istiyor. Yerine daha genç, Avrupa dinamiklerini iyi bilen bir teknik adamın gelmesini istiyorlar. Konuşulan isim de Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırırken yardımcısı olan Edin Terzic. Beşiktaş'ın gündeminin birinci sırasında olan bir teknik adam. Edin Terzic, Beşiktaş'ın karakterini de iyi biliyor. Olursa da çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Bir de şu var... Acaba Terzic bu takıma gelir mi? Baştan aşağı yenilenmesi lazım kadronun. Ancak bu şekilde teklifi kabul eder diye düşünüyorum."

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