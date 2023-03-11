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Şap alarmı devam ediyor. Canlı hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Şanlıurfa'ya canlı hayvan giriş çıkışı yasaklandığı bildirildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:16
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Şap alarmı devam ediyor

Şap alarmı devam ediyor. Canlı hayvan giriş çıkışı yasaklandı
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İHA’nın haberine göre; Şap hastalığına karşı tedbir amaçlı kapatılan Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı, Eyyübiye Belediyesi temizlik işleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aldığı önlemler çerçevesinde canlı hayvan giriş çıkışının yasaklandığı Şanlıurfa’da, pazar yeri gerekli çalışmalar tamamlanana kadar kapatıldı. Kapatılmanın ardından hayvan pazarında detaylı temizlik yapan Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.

Türkiye’de en son 60 yıl önce görülen serotipi şap hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, çok hızlı yayılan hastalığa karşı aşılama tamamlanana kadar iller arası sevkiyatlar yasaklandı. Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir ay içerisinde normale dönüleceği bildirildi.

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