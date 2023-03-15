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  • Türkiye'de şap hastalığı korkutucu bir şekilde ilerliyor. 215 köy karantina altına alındı

Türkiye'de şap hastalığı korkutucu bir şekilde ilerliyor. 215 köy karantina altına alındı

Yurt genelinde yayılan şap hastalığı nedeniyle alınan önlemler genişletiliyor. Zonguldak'ta hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle, 215 köy, karantina altına alındı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 19:42
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Şap hastalığı nedeniyle alınan önlemler genişletiliyor. Hastalık Türkiye'de ilerliyor

Türkiye'de şap hastalığı korkutucu bir şekilde ilerliyor. 215 köy karantina altına alındı
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(DHA)- Zonguldak'ta da tespit edilen hayvanlardaki şap hastalığı nedeniyle 215 köy, karantinaya alındı. 

Zonguldak’ta Ereğli, Alaplı, Kozlu, Gökçebey ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde ahır ve ağıllarda inek, koyun ve keçi gibi hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

Devrek ilçesi ise önlem amacıyla kapsama alınarak toplam 215 köy karantina altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlattı.

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDE GÖRÜLDÜ

Şap hastalığı bir kez daha gündemde.

Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Siirt başta olmak üzere Samsun, Denizli ve Diyarbakır’da hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarları da kapatıldı. 

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