İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizkent Jandarma Karakolu ekipleri Gönen-Çanakkale kara yolu üzerinde hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlara yönelik yol kontrol denetimleri gerçekleştirdi. Kontrollerde hayvan sevk belgeleri, sağlık raporları ve araç dezenfeksiyon işlemleri titizlikle incelendi. Yetkililer, şap hastalığının yayılmasını önlemek için üretici ve nakliyecilerin kurallara hassasiyetle uymaları gerektiğini hatırlatarak, kontrol ve denetimlerin rutin olarak devam edeceğini bildirdi.