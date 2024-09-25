Sapağı kaçıran fazladan 100 lira ödüyor. Sürücüler isyan etti

İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler sapağı kaçırırsa Kilyos'a kadar devam etmek zorunda kalıyor.

Yol üzerinde başka dönüş olmaması nedeniyle 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre dönüş olmak üzere toplam 37 kilometre fazladan yol yapan sürücüler üzerine bir de 100 lira ek ücret ödemek durumunda kalıyor.

NAVİGASYON ÖNERİSİYLE GİREN PİŞMAN OLUYOR

Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen navigasyon uygulamaları Kuzey Marmara Otoyolu'nu en kısa rota olarak gösteriyor. Sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafik yoğunluğunun yaşanmadığı yola navigasyon önerisi ile girenler, yoldan çıkamayınca pişman oluyor.

DÖNÜŞÜ KAÇIRAN VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Konuyla ilgili sosyal medyada ve internette şikayetler artarken, sapağı kaçırdığını belirten Mehmet Kılıç, "Sapağı bizde kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip döneceğiz. Herhangi bir tabela veya çıkış uyarısı görmedim. Şu anda gideceğim yol 59 dakika gösteriyor. Yolu kaçırmadan önce 16 dakika gösteriyordu. Önlem alınması lazım, zaman ve para kıymetli" dedi.

Yolda yaşanan problemlere ek olarak HGS geçişlerinde, hesapta yeterli bakiye olmayınca icra yoluyla tahsil edilen ve kat be kat fazlası alınan ödemeler şikayetlerin başlıca nedenlerinden.