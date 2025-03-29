‘Sapanca Gölü'nde antrenman kâbusa döndü: 14 sporcu göle düştü: Kayıp kanocu aranıyor

Olay, akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi kıyısında yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ba bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, aniden bastıran kum fırtınası nedeniyle gölde bulunan 7 kano alabora oldu. Kanolarda bulunan 14 sporcu kanoların alabora olması nedeniyle göle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göle düşen 14 sporcudan 12'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından çıkartıldı. Kayıp olan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran isimli sporcunun havadan drone, karadan ise botlarla arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Valiliği, Sakarya Valiliği ise Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenman hakkında sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.