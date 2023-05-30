Sapık taksicinin savunması pes dedirtti. 15 yaşındaki kızı taciz etmişti

İzmir'de lise öğrencisi D.A. (15) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan taksi şoförü Umut Can Kader, (27), savunmasında kız çocuğunun yaşını 19 sandığını söyledi.

Sapık taksicinin savunması pes dedirtti. 15 yaşındaki kızı taciz etmişti

DHA’nın haberine göre, evli ve 2 çocuk babası Umut Can Kader, 28 Mart'ta taksisine binen lise öğrencisi D.A.'ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine aile, taksi şoföründen şikayetçi oldu. 7 Nisan’da polis tarafından gözaltına alınan Kader, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Umut Can Kader’in yargılanmasına İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Umut Can Kader, "Olay günü taksime bindi. Zor durumda olduğunu söyledi. Yaşını sorduğumda 19 dedi. Sonrasında sandviç yedik. Gidecek bir yerinin olmadığını söyledi. Boş arsa gibi bir yerde durup alkol aldık. Sonrasında yakınlaştık. Olayların buraya geleceği belliydi ancak yaşı konusunda bana bir şey söylemedi. Bana oturduğu yeri daha önceden söylemişti. Sonra oraya gittik. Bir evin kapısında bıraktım ve birkaç dakikaya döneceğimi söyleyip, gittim" dedi.

'YAZIŞMALARI SUNACAĞIM'

Duruşmada söz alan D.A.'nın babası A.A. ise olayın Umut Can Kader'in anlattığı gibi olmadığını söyledi. A.A, "Sanık ve kızım internet sitesinden tanışmışlar. Olay günü kızım evden sanık ile buluşmak için çıktı. Yazışmalarda bunlar mevcuttur. Bunlar kızımın telefonunda vardır. Yazışmaları karakola da sundum. Mahkemeye de sunacağım" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

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