Şapka deyip geçme. Hayatınızı ona borçlu olabilirsiniz

Uzmanlar, güneşte şapka takmanın cilt kanseri riskini azaltmaktan, göz sağlığını korumaya kadar birçok fayda sağladığını belirtiyor.

Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, cilt kanserinin başlıca nedenlerinden biri olarak biliniyor. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, güneşe aşırı maruz kalmak, cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açarak melanom ve diğer cilt kanseri türlerinin gelişme riskini artırıyor. Özellikle yüz, boyun ve kulaklar gibi bölgeler bu hasara karşı daha savunmasız.

ŞAPKA TAKARAK KORUNMANIN BİLİMSEL TEMELLERİ

Dermatolog Dr. Ayşe Kaya, geniş kenarlı bir şapkanın yüz, kulaklar ve boyun bölgesini koruyarak UV ışınlarına maruz kalmayı önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. "Geniş kenarlı şapkalar, yüz bölgesindeki UV radyasyonunu yüzde 50 ila yüzde 70 oranında azaltabiliyor" diyor Dr. Kaya.

2019 yılında yapılan bir araştırmada, güneşte şapka takmanın cilt kanseri riskini azaltmadaki etkinliği değerlendirildi. Çalışmada, düzenli olarak geniş kenarlı şapka takan bireylerin, takmayanlara göre yüzde 39 oranında daha az cilt kanseri vakası yaşadığı tespit edildi. Ayrıca, şapka takmanın göz çevresindeki cildi koruyarak yaşlanma belirtilerini ve göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olduğu da belirlendi.

GÖZ SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Güneş ışınları sadece cildi değil, gözleri de olumsuz etkileyebiliyor. UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabiliyor. Oftalmolog Dr. Mehmet Yılmaz, güneşte şapka takmanın güneş gözlüğü ile birlikte kullanıldığında göz sağlığını korumada etkili bir yöntem olduğunu vurguluyor. "Şapka, gözlükle birlikte kullanıldığında UV ışınlarının göze direkt temasını engelleyerek koruyucu bir bariyer oluşturur" diyor.

Uzmanlar, özellikle güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda vakit geçiren herkesin, geniş kenarlı şapka takarak güneşin zararlı etkilerinden korunması gerektiğini belirtiyor. Güneş koruyucu kremler, güneş gözlükleri ve şapka kullanımı, cilt ve göz sağlığını korumada birlikte etkili oluyor.