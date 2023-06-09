Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı

Eskişehir’de direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde kendi kullandığı aracıyla seyir halinde olan Tanzer K., sara nöbeti geçirmesinden dolayı yönetimindeki 26 ACK 090 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 26 ABR 697 ve FLN-243 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonucu 3 araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, Tanzer K. geçirdiği sara nöbetinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

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“POLİS MEMURU ARAYIP KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Kazada yol kenarında park halindeki aracı büyük hasar gören Ayşe Dağlı, “Bu bölgede işlerim vardı, aracı park edip ayrıldım. Polis memuru arayıp kaza olduğunu söyledi. Plakamı duyduğumda çok şaşırdım. Kazadır, yapacak bir şey yok. Allah çarpana yardımcı olsun, rahatsızlanmış. Hepimize geçmiş olsun. Olacağı varmış, sağlık olsun” dedi.

“KENDİSİNDE OLMADIĞINI FARK ETTİK, İLK MÜDAHALEYİ YAPTIK”

Kaza yapan aracın sürücüsünün kendinde olmadığını ve kriz geçirdiğini anlatan görgü şahidi Ömer Can Uysal, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aracın içindeki kişinin kendisinde olmadığını fark ettik, ilk müdahaleyi yaptık, ciddi anlamda kasılmıştı. İlerideki araca çarptığını gördük bir hasar var mı diye baktık ama yoktu. Polis ve ambulans çağırdık, ambulans gelene kadar da beyefendinin kendinde olmasını sağladık. İlk müdahalede bir problem olmadığını gördük, ondan sonra da yetkililer gelip, ilgilendiler. Kazayı direkt olarak görmedim, ama kendi şeridinden geldiği anlaşılıyor, bir ihlal yok gibi görünüyor. Kalp ya da sara krizi geçirdiğini düşünüyorum, ondan sonra kasılıp gaza basıyor ve araçlara çarparak ancak durabiliyor. Hayatını da emniyet kemeri ve hava yastıkları kurtarıyor.” (İHA)

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