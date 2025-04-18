Saraçhane davası başladı! 189 genç hakim karşısında… İmamoğlu’na destek vermişlerdi…

İmamoğlu için Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan 189 sanığın ilk duruşmaları başladı.

189 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA

Tüm sanıkların serbest bırakıldığı davalarda, 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada 90, 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada 99 olmak üzere toplam 189 kişi yargılanacak. Mahkemeye çıkacak isimler arasında üniversite öğrencilerin yanı sıra protestoları takip edip gözaltına alınan sekiz gazetecide yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde onlarca ismin gözaltına alınması ve tutuklanmasından sonra başlayan eylemlere valilik yasağına rağmen katıldıkları için “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan isimler yargılanıyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Saraçhane davasının ilk duruşması ise başladı. Duruşma başlamadan önce 09.30’da toplanan aileler, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Ailelerin kurduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, duruşmadan önce yaptığı paylaşımda, “Serbest bırakılmayan, tutuksuz yargılanacak olan, ev hapsi, adli kontrol şartı verilen tüm çocuklarımızın hakları, özgürlükleri için 18 Nisan’da Çağlayan’dayız” ifadelerini kullandı.

HALEN CEZAEVİ’NDE ÖĞRENCİLER VAR

19 Mart’ın ardından tutuklanan öğrencinin büyük kısmı, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Özgür Özel, 15 Nisan’da TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada ülke genelinde halen 71 öğrencinin tutuklu olduğunu belirtmişti. Ailelerin kurduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, Özel’in açıklamasının ardından başka öğrencilerin de tahliye edildiğini açıklamıştı. İstanbul, İzmir ve Bursa’da 40’tan fazla öğrenci halen cezaevinde