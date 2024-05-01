Saraçhane’de Taksim’e çıkmak isteyenlere gazlı müdahale

Saraçhane’de 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale ediyor. Gözaltıların olduğu belirtildi.

Saraçhane'de bir araya gelen sendikaların Taksim Meydanı'na yapmayı planladıkları yürüyüş kararı beklenirken grupta bulunan bazı kişiler, Bozdoğan Kemeri'ne set çeken polislere ellerindeki pankartların sopalarıyla vurdu. Polis, söz konusu gruba müdahale ediyor. Taksim’e yürümek isteyen göstericiler, polis ekipleri tarafından polis aracına bindirilip gözaltına alınıyor.

İşçiler, Taksim'e gitmek için polis barikatını aşmaya çalışıyor. Gruba, plastik mermiyle müdahale edildiği belirtildi.

EN AZ 150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen en az 150 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan kişileri polis araçlarına bindiriyor.

KESK’TEN AÇIKLAMA

KESK, (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), “Çok yoğun bir müdahale var, barikatı aşmaya çalışmak risk doğuracak.” açıklamasını yaptı ve “Biz böyle istiyoruz diyerek Taksim’i kapatıyorlar” ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına katılmasına ilişkin hak ihlali kararı vermişti. 2023 yılında verilen karar kapsamında, başta DİSK olmak üzere birçok sendika ve siyasi parti, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim çağrısında bulunmuştu.