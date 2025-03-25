Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrası Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı. İsrail askerleriyle çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis, Ganoe, kaldığı otelde gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı. Ganoe'nin, İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ganoe'i yakalamak için çalışma başlattı. Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve yanında bulunan Romanyalı Danielk Alexandre Loftus'u gözaltına aldı

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını söyledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazeteci olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, "Halkı kin ve nefrete sürükleme" suçlarından sınırdışı edildi.

ROMANYA'DA EYLEMDE TANIŞMIŞLAR

Diğer yandan Amerikan vatandaşı Ganoe'nin geçtiğimiz aylarda Romanya'da bir eyleme katıldığı ve Sirkeci'de otelde kaldığı Daniel Alexandre Loftus ile Romanya'da tanıştıktan sonra Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

Saraçhanedeki yürüyüşe katılmıştı! Sınır dışı edildi

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