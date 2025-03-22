Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden yurttaşlar, yine Saraçhane’den Taksim’e kadar yürümek istedi.

Bozdoğan Kemeri’ni barikatlarla ve TOMA’yla kapatan polis ve çevik kuvvet, biber gazıyla müdahale etti. Polisin uzaklaştırmasının ardından bir grup, İBB’nin kapılarını kırarak içeriye girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı belediyenin Saraçhane’deki merkez yerleşkesi önünde başlatılan nöbet sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve yurttaş da akşam saatlerinde Saraçhane’ye geldi.

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On binlerce kişinin katılımıyla yapılan kitlesel buluşmada kalabalık bir grup, Taksim’e gitmek istedi. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, önceki günlerde olduğu gibi yine Bozdoğan Kemeri’ni barikatlarla ve TOMA’yla kapattı. Grubun engeli geçmek istemesi üzerine polis, çoğunluğu gençlerden oluşan kitleye biber gazıyla müdahale etti.

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Arbede saatlerce sürdü. En sonunda polis, grubu İBB binasına kadar sürükledi. Binaya ulaşanlar ise belediyenin güvenlik görevlileriyle arbede yaşadı. Polisin baskısı üzerine grup, belediyenin kapı camını kırarak içeriye girdi.