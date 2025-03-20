Saraçoğlu'ndaki devasa kalabalığı paylaştı. İmamoğlu'ndan yeni mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan evinde arama yapılan Ekrem İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Henüz ifadesi alınmayan Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de eylem yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı Saraçhane'de on binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, kendisini ziyaret ettiğini duyurarak, İmamoğlu'nun mesajını paylaşmıştı. İmamoğlu paylaşımında "Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür." demişti.

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan gece saatlerinde Saraçhane'deki kalabalığın görüntülendiği bir video ile bir paylaşım geldi.

İmamoğlu mesajında "Bu Millet Büyüktür!" dedi. İmamoğlu'nun ifadesinin ne zaman alınacağı ise henüz netlik kazanmadı.