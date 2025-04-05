Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral

Çorum'un Alaca ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücüsü ile yanındaki yolcuya, bölgedeki trafik polisi konuşarak moral vermeye çalıştı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çopraşık köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Öncü (55) idaresindeki 60 BG 050 plakalı otomobil, seyir halindeyken yağışlı hava ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ve yanında yolcu olan yakını Nuriye Öncü (45), ters dönen otomobilde sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yaptı. Bu sırada bir trafik polisi de otomobildekilere moral vermek için konuşmaya çalıştı. Bulundukları yerden kurtarılan sürücü ile yolcu, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.