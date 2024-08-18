Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü eşi yaralı

Saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Park mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne seyir halinde ilerleyen Celal Kılıç’ın kontrolündeki 34 EYP 349 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde araçtaki Mecbure Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan eşi sürücü Celal Kılıç ise yapılan ilk müdahalesinden sonra ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç’ın cansız bedeni, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.