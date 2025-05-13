Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü 17 yaşındaki Şükrü Gürbüz hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Şükrü Gürbüz (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Dereler mevkisinde meydana geldi. Şükrü Gürbüz'ün kontrolünü yitirdiği 42 ZG 173 plakalı traktör, şarampole devrildi. Gürbüz traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Şükrü Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

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