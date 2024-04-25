Şarampole yuvarlanmak üzere olan tır son anda kurtuldu

Mudurnu-Akyazı kara yolunda Göynük ilçesi kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Akyazı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAF 414 plakalı tır, Göynük kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı.

Yağmurun sonucu kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki şarampole yuvarlanmak üzere olan tırın sürücüsü kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kendi çabasıyla tırdan çıkan sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine çağrılan oto kurtarıcı tırı bulunduğu yerden kurtarıldı.