Şarampole yuvarlanmak üzere olan tır son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Şarampole yuvarlanmak üzere olan tır son anda kurtuldu
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yağmur yağısı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlanmak üzereyken son anda kurtuldu.

Mudurnu-Akyazı kara yolunda Göynük ilçesi kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Akyazı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAF 414 plakalı tır, Göynük kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı.

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Yağmurun sonucu kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki şarampole yuvarlanmak üzere olan tırın sürücüsü kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

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Kendi çabasıyla tırdan çıkan sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine çağrılan oto kurtarıcı tırı bulunduğu yerden kurtarıldı.

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