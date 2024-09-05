Saray büyüme beklentisini düşürdü enflasyonu yükseltti. Orta vadeli program açıklandı

Türkiye’nin 2024 büyüme beklentisini düşürürken, enflasyon tahminini yükseltti.

Cevdet Yılmaz, bu çok yönlü ve katılımcı süreçle birlikte, siyasi sahiplenmenin yanı sıra OVP’nin tüm kesimler tarafından sahiplenilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılmasını hedefliyoruz.

2025-2027 dönemini kapsayan OVP hazırlıkları belirli bir takvim çerçevesinde planlanmış ve adım adım ilerlemiştir.

Cevdet Yılmaz, geçiş dezenflasyon ve kalıcı istikrar dönemi olarak enflasyonu 3’e ayırdık. Dezenflasyon sürecinin Haziran 2024’te başladığını söyledi.

Geçen yılın bu döneminde enflasyon yüzde 51,97 olarak açıklandığını belirten Yılmaz, bu da dezenflasyon sürecinin başladığının kanıtı olduğunu belirterek bu sürecin devam edeceğini aktardı.

TÜRK LİRASINA GÜVEN

TL’ye olan güven artmış durumda. TL’ye olan güvenin yüzde 53,6 oranında artmış durumda.

Yılmaz, işsizlik oranı tahmini 2025’te yüzde 9,6'ya sonraki yılda yüzde 9,2 ve 2027 yılı için de yüzde 8,8'e düşürüldü.

GELECEK DÖNEM MAKRO POLİTİKA HEDEFLERİ NELER?

Enflasyonun kademeli olarak tek haneye düşürülmesi.

Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.



Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.



Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.



Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.



Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.



Üç yıllık perspektife sahiptir.

Kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasının artırılması hedeflerimiz arasında.

MAKRO EKONOMİYİ DESTEKLEYEN TEMEL POLİTİKA ALANLARI

OVP’NİN TEMEL HEDEFLERİ

Türkiye’nin 2024 büyüme beklentisi yüzde 4,00’ten yüzde 3,5 düşürüldü. 2025’te ise yüzde 4,00’e ulaşması bekleniyor. 2026 – 2027 4,50 ve 5,00 seviyesine sırasıyla çıkması bekleniyor.

2024’te işsizliği 10,3 belirlendi bugün ise yılsonu için 9,3 olması bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

20204 sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5’e gerileyerek önemli mesafe kat edilmesi bekleniyor. 2025’te 17,ü05, 2026’da ise tek haneli enflasyon hedefi korunuyor.